Пошкоджені і зруйновані житлові будинки, люди не постраждали.

Вночі 28 серпня росіяни обстрілювали міста і села Дніпропетровської області з різної зброї.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Російські окупаційні війська били з “градів”, “ураганів” та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що Нікопольський район ворог накрив вогнем з “градів” та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач”, – розповів Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків. По Криворізькому району ворог гатив “ураганом”. Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, ввечері 27 серпня Росія завдала ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області.