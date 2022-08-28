Вночі 28 серпня росіяни обстрілювали міста і села Дніпропетровської області з різної зброї.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Російські окупаційні війська били з “градів”, “ураганів” та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Нікопольський район ворог накрив вогнем з “градів” та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.
“У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач”, – розповів Резніченко.
У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків. По Криворізькому району ворог гатив “ураганом”. Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених.
Нагадаємо, ввечері 27 серпня Росія завдала ракетного удару по Нікополю в Дніпропетровській області.