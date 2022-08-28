За добу з Донеччини виїхало понад тисячу людей

У Донецькій області протягом доби 26 серпня отримали допомогу та виїхали 1 069 цивільних осіб.

Про це повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації.

“Протягом минулої доби особовим складом Головного управління ДСНС України у Донецькій області із зони активних бойових дій проведена евакуація 10 людей з Краматорського та Бахмутського районів. Також рятувальниками перевезено з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги 118 людей, з них 43 дитини та 3 особи з обмеженими фізичними можливостями”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час евакуації в Покровському районі надана допомога 372 мешканцям, з них 82 дитини та 24 особи з обмеженими фізичними можливостями, повідомляють у ДСНС.

У місті Торецьк надали допомогу 51 людині, з них 12 дітей та 8 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

За допомогою поліції 26 серпня евакуйовано 518 громадян, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила з небезпечних регіонів планують евакувати понад 800 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.