За добу в область прилетіло понад 220 снарядів та мін ворога.

З 10 ранку до 10 вечора по прикордонню Сумської області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Під обстрілом були території:

Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району;

Зноб-Новгородської громади Шосткинського району;

Новослобідської громади Конотопського району.

У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей – це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок.

Фото: Телеграм-канал Живицького

Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу.

Фото: Телеграм-канал Живицького

Внаслідок обстрілу одного із сел Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти.

Пошкоджені приватні будинки. Деталі уточнюється. Постраждалих, попередньо, немає.

Фото: Телеграм-канал Живицького

Нагадаємо, 26 серпня росіяни випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів. Четверо людей у Білопільській громаді внаслідок обстрілів отримали травми.