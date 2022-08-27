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У Дніпропетровській області ЗСУ збили безпілотник ворога

Окупанти обстріляли три райони Дніропетровщини.

У Дніпропетровській області ЗСУ збили безпілотник ворога
Фото: Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил

У Томаківській громаді Дніпропетровської області українські війскьвоі збили безпілотник ворога.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати. Дякую нашим силам ППО за роботу!”, – йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти завдали сьогодні завдали ракетного удару по Нікополю.

Окупанти випустили дві ракети «земля-повітря». Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач. 

У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань.

В інших районах Дніпропетровщини ворожих атак не зафіксовано. Ситуація на кордонах області повністю контрольована Збройними силами України. 

Критична інфраструктура в регіоні функціонує безперебійно. 

Нагадаємо, у нинішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни обстрілювали Нікополь із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони.

У ніч на 27 серпня рашисти 10 разів обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожий вогонь потрапили два райони – Нікопольський та Криворізький.

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