​Запорізька область забезпечена медикаментами на 120% від потреби в разі аварії на ЗАЕС

Жителі у 30-ти кілометровій зоні від АЕС неодноразово проходили спеціальне навчання і знають алгоритм дій.

Запорізька область забезпечена необхідними медикаментами на 120% від потреби в разі аварії на Запорізькій АЕС.

Про це заявив керівник ОВА Олександр Старух, повідомили в пресслужбі адміністрації.

Влада області наголосила, що жителям не потрібно купувати ліки в аптеках.

Старух також наголосив, що йодид калію шкідливий для здоров'я в нормальних умовах, тому без команди його вживання категорично заборонено.

За його словами, жителі у 30-ти кілометровій зоні від АЕС неодноразово проходили спеціальне навчання і знають алгоритм дій. Також Старух підкреслив, що населення має дослухатися до думки спеціалістів і користуватися офіційними джерелами інформації.

Щодо ЗАЕС, то наразі тут зберігається складна ситуація. Працюють 5-ий та 6-ий енергоблоки станції, які були тимчасово відключені від мережі. Щоправда, вони працюють не на повну потужність. Але і це вже стабілізувало ситуацію.

Нагадаємо, в Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Тим часом російські окупанти завезли в Мелітополь мобільні хімічні лабораторії.