З нагоди Дня авіації на столичному Подолі відбулося відкриття муралу "Привид Києва", повідомляє "Суспільне".

Він розміщений на третьому будинку вулиці Межигірської. Над ним працювали троє київських художників. Робота зайняла шість днів.

Для муралу використали фото одного з пілотів 40-ої бригади тактичної авіації Повітряних сил України. На зображенні - пілот-"Привид" у кабіні знаменитого літака Міг-29, який стоїть на озброєнні ПС ЗСУ.

Також на відкритті муралу провели благодійний ярмарок. Отримані кошти передадуть на реабілітацію дітей загиблих льотчиків.

Фото: Ліля Гончарук / Суспільне

Нагадаємо, у Протасовому Яру активісти в день проїзду траурного кортежу із загиблим на війні активістом намалювали мурал "Роман Ратушний Герої не вмирають".