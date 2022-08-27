Укрзалізниця електрифікує дільницю Ковель - Ізов - Держкордон

Це роблять для того, щоб зменшити обсяг шкідливих викидів.

Укрзалізниця візьметься за електрифікацію дільниці Ковель - Ізов - Держкордон.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

В УЗ кажуть - це роблять для того, щоб зменшити обсяг шкідливих викидів. На цій дільниці курсуватимуть 14 пар поїздів до країн Європи на добу.

"На відміну від однієї держави, що спалює енергоресурси просто тому, що має їх забагато, і невпинно забруднює атмосферу, ми навіть під час повномасштабної війни дбаємо про зменшення шкідливих викидів", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує збудувати та відремонтувати до кінця року 149,3 км залізничних колій.

Наразі на кордоні з Румунією з міста Рахів та селища Тересва за 2 місяці відновили дві ділянки колій. Це 19,3 км та 1,1 км нової колії.