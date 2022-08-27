​Ще понад 800 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування планують евакуювати з небезпечних регіонів, - Верещук

Понад 800 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, планують евакуювати з небезпечних регіонів.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За її словами, з регіонів, де ведуться бойові дії, таких дітей вже евакуювали в західні області. Частина виїхала за кордон на лікування і відновлення.

"Зараз почалася точкова евакуація таких діток із Запорізької, Дніпропетровської й інших областей – із потенційно небезпечних місць. Плануємо евакуювати ще понад 800 дітей", – сказала віцепрем’єр-міністр.

За даними міністерства, від початку повномасштабного вторгнення у безпечні області перемістили понад шість тисяч дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. А 127 осіб з інтернатних установ Одеської та Чернігівської областей разом з опікунами доправили за кордон на реабілітацію.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомили, що за шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей.

Днями Верещук заявила, що Україна повернула 53 дітей, депортованих до Росії.