​Ще понад 800 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування планують евакуювати з небезпечних регіонів, - Верещук

Понад 800 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, планують евакуювати з небезпечних регіонів.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
За її словами, з регіонів, де ведуться бойові дії, таких дітей вже евакуювали в західні області. Частина виїхала за кордон на лікування і відновлення.
"Зараз почалася точкова евакуація таких діток із Запорізької, Дніпропетровської й інших областей – із потенційно небезпечних місць. Плануємо евакуювати ще понад 800 дітей", – сказала віцепрем’єр-міністр.
За даними міністерства, від початку повномасштабного вторгнення у безпечні області перемістили понад шість тисяч дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. А 127 осіб з інтернатних установ Одеської та Чернігівської областей разом з опікунами доправили за кордон на реабілітацію.
Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомили, що за шість місяців збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1097 дітей.
Днями Верещук заявила, що Україна повернула 53 дітей, депортованих до Росії.