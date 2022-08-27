Росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі, – ГУР

Наприкінці липня російські окупанти перевірили можливість підключення Запорізької АЕС до енергомережі РФ.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, ворог провів необхідні випробування і відповідні налаштування. Окупанти також відновили всі лінії електропередач, які йдуть із Запорізької атомної електростанції в напрямку тимчасово окупованих Мелітополя та Нової Каховки. А в кінці липня окупанти перевірили, чи вдасться включити ЗАЕС в російську енергомережу.

"Зараз вони вичікують момент, проводять останні налаштування. Вони рішуче налаштовані на те, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Перш за все для того, щоб повністю забезпечити Крим електроенергією. Вони планували це зробити ще в першій половині серпня, але їм це не вдалося", – заявив Скібіцький.

Нагадаємо, що станом на 8 ранку 27 серпня два блоки Запорізької АЕС працюють на потужностях, які регулюються диспетчером Укренерго.

Після російських обстрілів всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції понад добу були відключені від енергомережі.

26 серпня працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль наголошувала, що підключення станції до Росії через окупований Крим чи інакшим шляхом наразі неможливе.