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Росія веде потужну інформаційну кампанію проти України і Зеленського, – Данілов

Один із наративів – "втома від війни".

Росія веде потужну інформаційну кампанію проти України і Зеленського, – Данілов
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росія веде потужну інформаційну кампанію проти України і президента Володимира Зеленського.

Один із наративів – нібито світ втомився від війни в Україні. Таку заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону цитує РНБО на сторінці в фейсбук

"Це (наратив – ред.) не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас у нашій єдності і цілісності", – заявив він.

Данілов підкреслив, що війну в жодному разі не можна "заморозити", оскільки Росія рано чи пізно все одно зазіхатиме на нашу землю.

"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного «Мінська-3», цього не сприйматиме наше суспільство", – сказав він.

Нагадаємо, російська пропаганда також просувала дезінформацію про конфлікт між головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і Володимиром Зеленським. Українська влада заявила, що жодного конфлікту немає, всі сили єдині і спрямовані на боротьбу з ворогом. 

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