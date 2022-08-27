Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

На Миколаївщині затримали агента розвідки армії РФ, який передавав росіянам координати освітніх закладів міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що за його «наведенням у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах».

Також, кажуть в СБУ, чоловік збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

«Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік був активним учасником дискусій у численних Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи», — заявляють у відомстві.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Нагадаємо, що повідомлено про підозру в державній зраді тимчасовому виконувачу обов’язків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого - березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора.