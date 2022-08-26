СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)

За даними джерел LB.ua, йдеться про Юрія Рябуху.

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів", - йдеться у повідомленні.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - інформує спецслужба.

Уточнено. Наразі імʼя підозрюваного у держзраді не повідомляється, але за даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, йдеться про колишнього заступника начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Юрія Рябуху.

Фото: Офіс Генпрокурора

"За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого - березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога", - повідомляє Офіс Генпрокурора.

Нагадаємо, в середині липня силовики за підозрою у державній зраді затримали ексголову Управління СБУ в Криму.