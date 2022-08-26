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СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)

За даними джерел LB.ua, йдеться про Юрія Рябуху.

СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
Фото: СБУ

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів", - йдеться у повідомленні.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - інформує спецслужба.

Уточнено. Наразі імʼя підозрюваного у держзраді не повідомляється, але за даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, йдеться про колишнього заступника начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Юрія Рябуху.

Фото: Офіс Генпрокурора

"За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого - березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога", - повідомляє Офіс Генпрокурора.

Нагадаємо, в середині липня силовики за підозрою у державній зраді затримали ексголову Управління СБУ в Криму.

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