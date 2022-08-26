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Федоров повідомив про презентацію Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України.

Федоров повідомив про презентацію Реєстру пошкодженого та знищеного майна
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Фото: Олександр Ратушняк

За час повномасштабного вторгнення в Дію надіслали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його повідомленням, у реєстрі врахують не лише житлові будинки, а й також промислові об’єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання. Усе, що було пошкоджено чи зруйновано.

"Відбудова – складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України", – написав міністр.

Нагадаємо, за українців, які самостійно не можуть повідомити про пошкоджене чи знищене майно, зробити це можуть нотаріуси через портал Дія.

Крім того, нещодавно Федоров анонсував запуск проєкту "24 000 друзів України". Благодійники зможуть оформити щомісячну підписку на United24 за 24 долари.

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