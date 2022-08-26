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Жителям Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок витоку радіації на ЗАЕС

Наразі жодних перевищень радіаційного фону в місті не зафіксовано.

Жителям Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок витоку радіації на ЗАЕС

Із 23 серпня жителям Хортицького району Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок витоку радіації на ЗАЕС.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За його словами, видачу препарату проводять на підставі рекомендації МОЗ. Відповідно до них, мешканцям населених пунктів, які проживають в 50-кілометровій зоні від джерела радіації, рекомендовано проводити йодопрофілактику.

"Відстань від Енергодарської АЕС до Хортицького району Запоріжжя складає близько 45 кілометрів. Саме тому, аби уберегти життя та забезпечити населення необхідним препаратом на випадок можливого витоку радіації, й розпочато видачу йодиду калію", – пояснив Куртєв.

Наразі жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано, але влада завчасу забезпечує людей препаратом на випадок надзвичайної ситуації.

Виконувач обов'язків очільника Запоріжжя наголосив – приймати йодид калію необхідно тільки в разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження йоду в організм. У жодному разі не можна вживати препарат самостійно заздалегідь чи про всяк випадок.

Куртєв зазначив, що особам віком від 40 років йодопрофілактику не рекомендують.

"За інформацією лікарів, ризик радіоіндукованого раку щитоподібної залози досить низький. Тому таким людям слід проводити профілактику лише у випадку прогнозованої великої дози опромінення. У противному випадку завчасна йодопрофілактика у жителів віком 40+ може призвести до подальшого гіпотиреозу", – сказав чиновник.

Він додав, що для ефективного засвоєння препарату, його необхідно випити протягом 6 годин з моменту викиду радіоактивних речовин.

Куртєв оприлюднив адреси пунктів видачі йодиду калію в Запоріжжі. Станом на 25 серпня препарат отримали 4029 жителів, з них 1138 – діти.

Нагадаємо, станом на 9:00 26 серпня всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції були відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Тим часом у Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

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