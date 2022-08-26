ЗСУ знищили близько 200 російських десантників на Луганщині, – Гайдай

Українські військові завдали удару по російських окупантах у тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"ЗСУ завдали ударів по укріпленнях ворога в окупованій Кадіївці, загинули близько 200 російських десантників", – написав він у твіттері.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що завдяки ефективній роботі українського підпілля на Луганщині найближчим часом окупанти вирішили поки не проводити псевдореферендуму.

За його словами, партизани значно активізувалися останнім часом, і завдяки їм ЗСУ влучно знищують російські склади та бази.