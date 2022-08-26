ЗСУ знищили близько 200 російських десантників на Луганщині, – Гайдай

Українські військові завдали удару по російських окупантах у тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"ЗСУ завдали ударів по укріпленнях ворога в окупованій Кадіївці, загинули близько 200 російських десантників", – написав він у твіттері.
AFU hit battlements in occupied #Kadiivka, about 200 russian paratroopers were killed #UkraineRussiaWar #LuhanskRegion pic.twitter.com/9e7CgszhES— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) August 26, 2022
Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що завдяки ефективній роботі українського підпілля на Луганщині найближчим часом окупанти вирішили поки не проводити псевдореферендуму.
За його словами, партизани значно активізувалися останнім часом, і завдяки їм ЗСУ влучно знищують російські склади та бази.