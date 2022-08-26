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Станом на ранок усі енергоблоки ЗАЕС відключені від енергомережі, - Енергоатом

"Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає".

Станом на ранок усі енергоблоки ЗАЕС відключені від енергомережі, - Енергоатом
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Станом на 9:00 26 серпня  всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції відключені від енергомережі.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

"Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня російські окупанти домоглися повного відключення ЗАЕС від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із ЗАЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Унаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію Міжнародного агентства на ЗАЕС.

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