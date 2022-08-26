США закликали Росію припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців.
Про це повідомляє Державний департамент.
Єльська лабораторія гуманітарних досліджень опублікувала новий звіт про проведення Росією фільтраційних таборів в Україні та примусових депортацій із країни осіб, які перебувають під захистом. У ньому задокументовано 21 об'єкт, пов'язаний із фільтрацією, лише на Донеччині.
"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити операції з фільтрації та насильницької депортації, а також надати зовнішнім незалежним спостерігачам доступ до виявлених об'єктів та місць насильницької депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої Росії", - йдеться у повідомленні.
Також у звітах Обсерваторії конфліктів детально описано випадки пошкодження медичних та освітніх закладів в окупованій російськими військами Луганській області.
У Держдепі нагадали про необхідність документування, перевірки та поширення інформації про дії російського уряду, внаслідок чого США виділять додаткові $9 млн у рамках Європейської ініціативи демократичної стійкості.
Нагадаємо, фільтрація – це процес "перевірки" окупантами мирних українців. Ворог проводить її, зокрема, для тих, хто хоче виїхати з окупованої території. Російські військові допитують, відбирають документи й телефони, роздягають і оглядають на предмет татуювань. Є ті, хто з фільтрації не повертається.
Докладіше читайте в матеріалі LB.ua про українську родину з Маріуполя, яка рятувалась із захопленого росіянами міста "Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати".