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Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти територію РФ, – Шольц

У цьому питанні ФРН наслідуватиме США. 

Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти територію РФ, – Шольц
Ілюстративне фото Шольца і Зеленського
Фото: Зеленський у Telegram

У питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу США: не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час "Діалогу з громадянами" в м. Магдебург, пише Укрінформ

"Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", – сказав він. 

У травні, коли президент США оголосив новий пакет оборонної допомоги українцям із реактивними системами залпового вогню HIMARS, він сказав, що снаряди найбільшої дальності до них не надаватимуть. Сили оборони України отримують ті снаряди, "з яких не можна вразити територію Росії". 

За даними Bild, Шольц під час відвідування українських військових на танкових навчаннях у Німеччині пообіцяв Україні подальшу військову підтримку.

За словами журналістів, канцлер повторив, що Німеччина продовжить постачати Україні важкі системи озброєння, серед якого: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, а також систему протиповітряної оборони "Іріс-Т", яка здатна здійснювати захист повітряного простору цілого міста. 

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