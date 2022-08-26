"Комуністичний Китай не примусить відвернутись від острова": на Тайвань прибула американська сенаторка

Вона представляє комітет щодо торгівлі та збройних сил.

На Тайвань, попри зауваження Пекіна, прибула американська законодавиця з комітету Сенату щодо торгівлі та збройних сил Марша Блекберн. Це вже третій за місяць візит високопосадовця США на острів, пише Reuters.

Блекберн прилетіла американським військовим літаком до тайванської столиці Тайбея. В аеропорту Суньшань її зустрів гендиректор міністерства закордонних справ Дуглас Сюй.

"Тайвань – наш найнадійніший партнер в Індо-Тихоокеанському регіоні. Регулярні візиту високого рівня до Тайбея є давньою політикою США", – заявила сенаторка.

Вона додала, що "комуністичний Китай не примусить її відвернутись від острова".

У програмі візиту – обговорення безпеки, економіки і торговельних відносин між США і Тайванем.

Закінчення візиту сенаторки заплановано на суботу.

Представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пенюей заявив, що Пекін вживатиме "рішучих контрзаходів" у відповідь на американські "провокації".

"Цей візит ще раз доводить, що США не бажають бачити стабільності по той бік Тайванської протоки", – заявив він.

На початку серпня Пекін розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. КНР наполягає, що острів є його територію, хоча Тайбей має свою демократично обрану владу.

Після візиту Пелосі на Тайвані побувала нова делегація американських конгресменів.