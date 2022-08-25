На сьогодні немає безпечного для України наступника Путіна, - посол Британії

Для зміни політичного режиму або демократизації російського народу потрібен час.

Посол Британії Мелінда Сіммонс вважає, що на сьогодні в Російській Федерації немає наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Сіммонс наголосила, що росіяни мають самі визначати своє майбутнє.

"І я також думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, яка б відразу змусила українців відчувати себе безпечніше", - зазначила посол.

Сіммонс підкреслила, що для зміни політичного режиму або демократизації російського народу потрібен час.

"Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику", - сказала вона.

Як приклад вона навела зростання присутності НАТО в сусідніх з Україною країнах.

Нагадаємо, ще в березні ГУР Міноборони повідомляло, що в середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб, опозиційних до Путіна, які прагнуть якнайшвидше відсторонити його від влади і відновити економічні зв’язки із Заходом, зруйновані через війну в Україні.

Зазначалося, що певна частина російської політичної еліти РФ розглядає наступником Путіна директора ФСБ Олександра Бортнікова.

Чергові президентські вибори в Росії мають відбутись у 2024 році. Путіну тоді буде 71 рік. Президентський термін в РФ становить шість років, отож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.