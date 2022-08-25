​Викрадають патріотів і погрожують бізнесу: правоохоронці розповіли про злочини росіян на Херсонщині

Рашисти продовжують заселятися у квартири і будинки херсонців, які покинули окуповану територію.

За останні дві доби правоохоронці відкрили 27 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військовослужбовців проти жителів Херсонщини.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Так, у Херсоні представники силових структур РФ затримали 58-річного чоловіка, якого вивезли у невідомому напрямку. За попередніми даними, затриманий може перебувати в СІЗО Сімферополя. Зв'язок із затриманим відсутній. А в селищі Нова Маячка викрали місцеве подружжя. За попередньою інформацією, чоловіка і жінку забрали за їхню проукраїнську позицію. Окупанти звинувачують подружжя у "перебуванні в угрупуванні нацистів".

Крім цього, в обласному центрі росіяни незаконно вилучили з території, де дислокувалася ДСНС, два автомобілі для транспортування паливно-мастильних матеріалів.

А в Новій Каховці озброєні рашисти розікрали підприємство з ремонту машин та металообладнання. Чотири доби загарбники вивозили майно і документацію з виробничих приміщень. Розмір завданих збитків становить понад 8 мільйонів гривень.

За даними поліції, російські військові продовжують заселятися у квартири і будинки херсонців, які покинули окуповану територію.

"Так, по вул. Молодіжна до приватного будинку під’їхали кілька мікроавтобусів з характерною позначкою, озброєні військові зламали калитку та проникли на територію домоволодіння, куди самовільно заселилися та користуються майном господарів. Те саме зафіксовано і у приватних будинках по вул.Медова", - розповіли в поліції.

Крім цього, в обласному центрі представники окупаційної влади у супроводі військових РФ вломилися до кількох приватних фірм. "Делегації" представилися працівниками "департаменту промисловості та торгівлі нової влади". Вони вимагали у власників бізнесу перереєструвати фірми у податковій службі Росії у 15-денний термін.

"Так звана "розмова" відбувалася під дулами автоматів та під психологічним тиском на законних власників бізнесу. У разі незгоди окупаційна влада погрожувала захопити фірми", - додали правоохоронці.

У поліції кажуть - за фактами російської агресії проти мирного населення відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів. Кількість людей, яких викрадають військові РФ, збільшується. Тим часом на День прапора в області зʼявились листівки з привітаннями від "Народного спротиву України".