За матеріалами СБУ заарештовано активи чотирьох російських компаній на 72 млн гривень

Українська спецслужба встановила, що кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм із Харкова, Львова та Дніпра, які займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України, є громадянка країни-агресора із Тамбова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кожна із фірм отримані в Україні прибутки перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачувала податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України.

"За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Служба також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за сприяння Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, минулого тижня Нацполіція повідомила про арешт активів росіян на понад 130 млн грн. Йдеться про власників заводу в Хмельницькій області та львівського товариства, що надає послуги у сфері проєктування.