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​Російський тероризм можуть спинити тільки ізоляція і глобальна рішучість, – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що на День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог.

​Російський тероризм можуть спинити тільки ізоляція і глобальна рішучість, – МЗС

Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити чуму 21 століття – російський тероризм.

Про це заявив у Twitter речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм – це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні було оголошено 189 тривог – абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд було оголошено 23 квітня, в переддень Великодня. Тоді за добу по країні тривоги оголошували 109 разів.

 

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив про те, що 24 серпня ворожих обстрілів зазнали 58 населених пунктів України.

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