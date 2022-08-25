​Російський тероризм можуть спинити тільки ізоляція і глобальна рішучість, – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що на День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог.

Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити чуму 21 століття – російський тероризм.

Про це заявив у Twitter речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм – це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це”, – йдеться у повідомленні.

Yesterday alone, there were 189 air raid sirens across Ukraine, totalling 14 hours. 25 civilians were killed following a Russian missile strike on a train station in eastern Ukraine. Russia’s terrorism is a plague of the 21st century. Only isolation and global resolve can stop it — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 25, 2022

Нагадаємо, 24 серпня в Україні було оголошено 189 тривог – абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд було оголошено 23 квітня, в переддень Великодня. Тоді за добу по країні тривоги оголошували 109 разів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив про те, що 24 серпня ворожих обстрілів зазнали 58 населених пунктів України.