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Через ворожий обстріл у Слов’янську пошкоджені житлові будинки

Люди не постраждали.

Через ворожий обстріл у Слов’янську пошкоджені житлові будинки
Фото: Вадим Лях у Facebook

У Слов'янську Донецької області російським обстрілом вранці 25 серпня пошкоджено три багатоповерхові будинки.

Про це повідомив у Facebook мер Слов'янська Вадим Лях.

“Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. Цього разу постраждали багатоповерхівки на вулиці Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв”, – написав міський голова.

Фото: Вадим Лях у Facebook

Нагадаємо, вночі 12 серпня окупанти обстріляли Слов’янськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки.

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