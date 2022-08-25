Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини

Вночі 25 серпня у Вишгородському районі Київської області було чути звуки вибухів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо”, – йдеться повідомленні.

За словами Кулеби, екстрені служби вже працюють.

“Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, з 24 лютого правоохоронці виявили 1 352 тіла вбитих цивільних мешканців Київщини.