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Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини

Екстрені служби вже працюють.

Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини
Фото: Олексій Кулеба

Вночі 25 серпня у Вишгородському районі Київської області було чути звуки вибухів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо”, – йдеться повідомленні.

За словами Кулеби, екстрені служби вже працюють.

“Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, з 24 лютого правоохоронці виявили 1 352 тіла вбитих цивільних мешканців Київщини.

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