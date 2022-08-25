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Google запускає кампанію для боротьби з фейками про українських біженців у ЄС

Психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили спеціальні 90-секундні ролики.

Google запускає кампанію для боротьби з фейками про українських біженців у ЄС
Фото: cnet.com

Google наступного тижня розпочне кампанію протидії дезінформації про українських біженців у країнах Євросоюзу.

Про це пише Reuters.

“Дочірня компанія Google “Jigsaw” наступного тижня розпочне кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів із двох британських університетів”, – йдеться у повідомленні.

Психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, покликані “прищепити” людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.

Ролики показуватимуть у рекламних слотах на YouTube, а також у Twitter, TikTok і Facebook. 

“Вони мають допомогти людям розпізнати емоційну маніпуляцію та цапів відбувайлів у заголовках новин”, – зазначає видання.

Кампанія, яка триватиме один місяць, спрямована на підвищення стійкості до наративів проти біженців.

“Ми розглядаємо це як пілотний експеримент, тому немає абсолютно жодних причин, щоб цей підхід не можна було застосувати в інших країнах”, – зазначила керівник відділу досліджень “Jigsaw” Бет Голдберг.

Нагадаємо, українські підприємці зможуть безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

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