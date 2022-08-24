Головне за день. Середа, 24 серпня

Десятки жертв обстрілу Дніпропетровщини, безліч повітряних тривог, хвиля "замінувань", Борис Джонсон у Києві. Яким запам’ятається День Незалежності — 182-й день повномасштабної війни.

Увечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині.

Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно, йдучи робити це звернення, я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, чотири пасажирські вагони горять”, - повідомив президент України.

Володимир Зеленський додав, що станом на зараз убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранені.

Президент наголосив, що наразі на місці працюють рятувальники, але кількість загиблих може збільшитись.

Цьогорічний День Незалежності, попри численні привітання, подарунки і вияви підтримки Україні, виявився зовсім не святковим.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагалися взяти Піски та Невельське, а їхня авіація спробувала знищити важливі обʼєкти в Соледарі та Бахмуті. День Незалежності також видався "багатим" на повітряні тривоги.

Російські загарбники завдають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 24 серпня – у нашій новині.

Російська армія вдарила по Миргороду Полтавської області.

"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" – повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. Пізніше він додав, що загиблих і поранених немає.

Вибухи, що було чутно в Київській області - це робота ППО в Черкаській області, де було збито російську ракету.

"За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області", - повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Аноніми повідомили про замінування низки об'єктів у різних містах та регіонах України.

"Надійшла анонімна інформація про замінування 5 об'єктів у місті Львові: ЖД Вокзал, Автовокзал (вул. Стрийська), ТЦ "Магнус", Винниківський ринок, Краківський ринок", – написав у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Також була інформація і про можливі замінування у Рівному.

"Друзі, ворог "вітає" нас із Днем Незалежності України серією повідомлень про замінування. У Рівному отримали листи про вибухівку на трьох об‘єктах: залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного. Вибухотехніки національної поліції, рятувальники та СБУ виїхали на обстеження об‘єктів. Працівників та відвідувачів – евакуйовано", – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Правоохоронці перевіряли інформацію щодо мінування ринку у Мукачевому.

У Хмельницькому надійшла інформація про "замінування" залізничного вокзалу. Також повідомляли про "мінування" залізничного вокзалу у Вінниці.

До Києва 24 серпня, у День Незалежності, прибув премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Відео зустрічі оприлюднив Офіс президента.

Джонсон також оголосив новий пакет оборонної підтримки України вартістю в 54 млн фунтів стерлінгів ($63,5 млн).

У ході візиту до Києва британський премʼєр заявив, що Україна "може, і виграє цю війну". Подробиці – в нашій новині.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі і який є співучасником воєнних злочинів Росії, привітав Україну з Днем Незалежності.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко, який дозволяє росіянам обстрілювати Україну з території Білорусі, побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на цинічні слова Лукашенка і назвали привітання "клоунадою"

"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована і матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії", - написав у Twitter речник голови ОП Михайло Подоляк.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

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