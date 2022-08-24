Росія затримує співробітників ЗАЕС, звинувачуючи їх у співпраці зі ЗСУ, - Лубінець

"Це українська атомна станція на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції", - наголосив омбудсман.

Росія переслідує і затримує працівників Запорізької АЕС, звинувачуючи у співпраці зі Збройними Силами України.

Про це повідомив у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю із Збройними силами України. Також у Росгвардії озвучили, що із березня таких «порушників» було 26 осіб. Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт", - підкреслив Лубінець.

Він наголосив, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівники атомної електростанції не зробили.

"Це українська атомна станція на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції", - підкреслив омбудсман.

Лубінець додав, що росіяни викрали десятки співробітників ЗАЕС, доля яких невідома.

Уповноважений ВР закликав генсека ООН, МАГАТЕ і світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на ЗАЕС, а також демілітаризувати станцію і надати гарантії безпеки об'єкту та його персоналу.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ через декілька днів може відправити місію на Запорізьку АЕС,але за умови, якщо переговори з Україною та Росією будуть успішними.