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На Дніпропетровщині росіяни з "ураганів" обстріляли житлові квартали, загинула 11-річна дитина (доповнено)

Трагедія трапилася в Синельниківському районі.

На Дніпропетровщині росіяни з "ураганів" обстріляли житлові квартали, загинула 11-річна дитина (доповнено)
Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

Нині росіяни обстрілювали райони Дніпропетровщини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка".

"Впродовж дня ворог не припиняв вести вогонь по житлових кварталах Нікопольського району. Сигнали сирен не припинялися упродовж усього дня. У Криворізькому районі через ворожі обстріли  із системи залпового вогню "Ураган", було пошкоджено декілька житлових будинків", - розповіли військові.

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

В Офісі Президента додали, що у Синельниківському районі через ракетний обстріл загинула 11-річна дитина. 

Доповнено. За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, рашисти поцілили у приватний будинок, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей.

"На жаль, один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати", - розповів Лукашук.

Нагадаємо, сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: ворог гатив із "градів" і "ураганів".

Учора РФ обстріляла область "градами", дронами-камікадзе і випустила ракету.

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