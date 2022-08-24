Нині росіяни обстрілювали райони Дніпропетровщини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка".

"Впродовж дня ворог не припиняв вести вогонь по житлових кварталах Нікопольського району. Сигнали сирен не припинялися упродовж усього дня. У Криворізькому районі через ворожі обстріли із системи залпового вогню "Ураган", було пошкоджено декілька житлових будинків", - розповіли військові.

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

Фото: Facebook/Оперативне угруповання військ "Каховка"

В Офісі Президента додали, що у Синельниківському районі через ракетний обстріл загинула 11-річна дитина.

Доповнено. За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, рашисти поцілили у приватний будинок, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей.

"На жаль, один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати", - розповів Лукашук.

Нагадаємо, сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: ворог гатив із "градів" і "ураганів".

Учора РФ обстріляла область "градами", дронами-камікадзе і випустила ракету.