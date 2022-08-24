Турецька компанія-виробник БпЛА Bayraktar – Baykar – пофарбувала призначені для України апарати в колір вишиванок.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула у твіттер.

"Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і «зашили» байрактари у вишиванку! Дотримали слова та ідентифікували їх як «Народний Байрактар»! Готуються до відправки в Україну!" – написав він.

Фото: twitter.com/serhiyprytula/

Фото: twitter.com/serhiyprytula/

Нагадаємо, що фонд Притули зібрав $600 млн на закупівлю в Baykar трьох комплексів "байрактар", але виробник вирішив їх подарувати українцям. На зібрані кошти фонд придбав супутник і річний доступ до системи. Тепер українські оборонці зможуть оперативно отримувати знімки позицій ворога з Космосу.