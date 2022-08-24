Активісти створили карту "бавовни" в Криму

Упродовж останніх двох тижнів нарахували майже три десятки вибухів на тимчасово окупованому українському півострові.

Починаючи від 9 серпня на тимчасово окупованому українському півострові Криму масово фіксують вибухи або так звані "хлопки". Побачити їх можна на спеціально створеній карті.

Її розробив Кримськотатарський ресурсний центр, ідеться на сайті громадської організації.

За останні два тижні в Криму налічили мінімум 27 вибухів.

Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

"Бавовну" та її результати зафіксували у таких місцях:

військовий аеродром у Новофедорівці/9.08.2022. На ньому було знищено літаки Су-27 (8 одиниць), Су-30 (4 одиниці), Су-24 (5 одиниць), гелікоптери Мі-8 (6 одиниць), літак Іл-20, а також 4 склади з боєприпасами для літаків;

села Травневе(Майське) та Азовське/16.08.2022. Знищено склад з боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно;

військовий аеродром у Гвардійському/16.08.2022 (знищено орієнтовно літак Су-24, ще два пошкоджено. Інформація остаточно не підтверджена);

Керч/18.08.2022;

військовий аеропорт "Бельбек"/18.08.2022;

Євпаторія - 3 рази/19.08.2022 та 20.08.2022;

Севастополь - 5 разів /19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022. Влучання дрона у будівлю штабу Чорноморського флоту РФ;

вибухи біля Нахімовського училища;

Оленівка/20.08.2022;

Бахчисарай/20.08.2022;

село Молочне/20.08.2022;

Алупка/21.08.2022;

Саки/21.08.2022;

Євпаторія/21.08.2022;

Новофедорівка/21.08. 2022;

Балаклава/22.08.2022;

Форос/22.08.2022;

Красноперекопськ/22.08.2022;

Севастополь – 3 рази/23.08.2022.

Активісти зазначили, що продовжують стежити за розвиток подій на півострові та фіксувати нові вибухи.

Нагадаємо, вранці у неділю, 21 серпня, мешканці окупованого Севастополя знову чули вибух. Напередодні в місті працювала російська ППО.