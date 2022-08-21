Мешканці окупованого Севастополя знову повідомляють про вибухи

Вранці у неділю, 21 серпня, мешканці окупованого Севастополя знову чули вибух.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму чи роботи сил протиповітряної оборони помітно не було.

Напередодні ввечері російська влада міста заявила про роботу ППО і закликала жителів "менше знімати і тим більше викладати відео з роботою систем ППО". Крім того, росЗМІ повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району.

Останніми днями у Криму та Севастополі сталася серія вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надавала.

Так, 9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району. А 18 серпня - про вибухи на військовому аеродромі Бельбек.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторну підстанцію та пошкодження залізниці. Російська влада підтвердила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад 3 тисячі жителів.

Міноборони РФ назвало подію на півночі Криму "диверсією". Інформації про підозрюваних чи затриманих немає.

19 серпня біля Євпаторії поблизу с. Уютне прогриміли вибухи. Нині ППО спрацювала і в Євпаторії. Також сильний вибух пролунав у Севастополі біля штабу Чорноморського флоту РФ.