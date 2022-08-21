У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
У центрі Києва показали знищену техніку окупантів
У центрі Києва показали знищену техніку окупантів
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни спробують 23-24 серпня збільшити кількість ракетних обстрілів, - Подоляк

Росія прив'язує свої дії до певних дат.

Росіяни спробують 23-24 серпня збільшити кількість ракетних обстрілів, - Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує РБК-Україна. 

"Росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат. Вони (росіяни. - Ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "рускій мір" набагато сильніший, ніж український", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до С-300. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також