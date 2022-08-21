Росіяни спробують 23-24 серпня збільшити кількість ракетних обстрілів, - Подоляк

Не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує РБК-Україна.

"Росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат. Вони (росіяни. - Ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "рускій мір" набагато сильніший, ніж український", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до С-300.