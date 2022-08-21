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На Харківщині протягом усього Дня Незалежності діятиме комендантська година

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги.

На Харківщині протягом усього Дня Незалежності діятиме комендантська година
Фото: НПУ

У Харківській області з 22 серпня комендантська година починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 7:00 наступного дня, а також вона діятиме протягом усього Дня Незалежності.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо із розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека", - написав він.

Голова ОВА нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

"Знаходьтеся вдома і не ігноруйте тривогу! День Незалежності – це про нашу ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо і будемо захищати. Не дамо ворогові шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними", - закликав Синєгубов. 

З 30 травня комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави.

“Попереду – день нашого прапора, день нашої незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України. Попереду – Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається”, – зазначив він.

При цьому, президент застеріг, що саме цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо жорстоке.

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