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У Севастополі працює ППО окупантів, – Чубаров

“Увечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів".

У Севастополі працює ППО окупантів, – Чубаров
Фото: Макс Требухов

У Севастополі в окупованому Криму працює протиповітряна оборона окупантів.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Гауляйтер окупованого кримського міста Михайло Розважаєв підтвердив роботу засобів ППО.

“Увечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів – над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, у які орки намагаються потрапити із ЗРК “Панцир-С”, – зазначив Чубаров.

Нагадаємо, сьогодні о 8:20 ранку в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух

Також вибухи пролунали у Євпаторії і над Оленівкою у Чорноморському районі.

У серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.

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