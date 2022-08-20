У Севастополі в окупованому Криму працює протиповітряна оборона окупантів.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Гауляйтер окупованого кримського міста Михайло Розважаєв підтвердив роботу засобів ППО.

“Увечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів – над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, у які орки намагаються потрапити із ЗРК “Панцир-С”, – зазначив Чубаров.

Нагадаємо, сьогодні о 8:20 ранку в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух.

Також вибухи пролунали у Євпаторії і над Оленівкою у Чорноморському районі.

У серпні в окупованому Криму відбулася серія вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.