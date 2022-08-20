Унаслідок падіння уламків ракет РФ на Дніпропетровщині постраждав чоловік

На Дніпропетровщині уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікопольському районі внаслідок падіння уламків постраждав один чоловік: він дістав легкі опіки. Його стан стабільний, життю нічого не загрожує.

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку. Також було пошкоджено ще декілька домоволодінь і газогін, наразі витік газу ліквідовано.

У Кам‘янському районі уламки виявили неподалік населеного пункту.

У Дніпровському районі знайшли бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ракети окупантів було збито чотирма ракетами С-300.