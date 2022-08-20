Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок падіння уламків ракет РФ на Дніпропетровщині постраждав чоловік

Він отримав опіки.

Унаслідок падіння уламків ракет РФ на Дніпропетровщині постраждав чоловік
Фото: Дніпропетровська обласна рада

На Дніпропетровщині уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікопольському районі внаслідок падіння уламків постраждав один чоловік: він дістав легкі опіки. Його стан стабільний, життю нічого не загрожує. 

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку. Також було пошкоджено ще декілька домоволодінь і газогін, наразі витік газу ліквідовано. 

У Кам‘янському районі уламки виявили неподалік населеного пункту.

У Дніпровському районі знайшли бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ракети окупантів було збито чотирма ракетами С-300.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також