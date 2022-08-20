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В РНБО спростували основні фейки про "народний супутник"

Серед найпоширеніших - супутник перебуває в оренді, а знімки Україні надавали партнери.

В РНБО спростували основні фейки про "народний супутник"
Фото: dnipro.tv

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки, які поширюють про "народний супутник".

Перелік оприлюднили на сторінках ЦПД в соцмережах.

Фейк: Люди збирали гроші на "байрактари", а кошти витратили на якийсь незрозумілий супутник.

В Центрі протидії дезінформації наголосили - компанія Baykar Makina безкоштовно надасть Україні три "байрактари". Рішення про купівлю супутника ухвалював не одноосібно Фонд Притули, а в декілька кроків і зі спеціалістами Міноборони, розвідки, Служби безпеки та особисто міністром Олексієм Резніковим.

Фейк: Сказали, що супутник купили, а насправді він в "оренді".

"Українці справді придбали один супутник, який зможуть використовувати до кінця його "життя". Також компанія ICEYE надала у користування «сузір’я» із понад 30 своїх супутників на рік", - пояснили в ЦПД.

Фейк: ЗСУ й так отримували знімки від партнерів України, знайшли куди "списати" гроші.

Хоча інформацію з супутників партнерів Збройні сили отримували, але менш оперативно і лише ту, що надавали Україні. Тож поставало питання актуальності та швидкості даних, зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, днями благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому це супутник вельми корисний для ЗСУ.

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