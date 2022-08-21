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Укрзалізниця скасовує рейси до Харкова на День Незалежності

У зв’язку з введенням посиленої комендантської години. 

Укрзалізниця скасовує рейси до Харкова на День Незалежності
Фото: Укрзалізниця

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День Незалежності буде скасовано.

Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.

Як зазначається в повідомленні, приміські та регіональні рейси з/до Харкова буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

У відомстві просять стежити за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці. 

Нагадаємо, що у Харківській області з 22 серпня комендантська година починатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 7:00 наступного дня, а також вона діятиме протягом усього Дня Незалежності.

Президент Зеленський застеріг, що саме наступного тижня Росія може постаратися зробити щось особливо жорстоке.

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