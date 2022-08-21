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У Маріуполі у вцілілі квартири заселяють російських будівельників, - Андрющенко

Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується.

У Маріуполі у вцілілі квартири заселяють російських будівельників, - Андрющенко
Маріуполь
Фото: Скріншот відео

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені будинки, а у вцілілі квартири заселяють російських будівельників.

Про це повідомляє в Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які мешкали в цих домах, окупанти пропонують обіцянки замість житла. В той самий час російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприянням колаборантів - голів ОСББ. Типова поведінка окупантів: українцям - брехливу надію, своїм - майно українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в основній лікарні тимчасово окупованого росіянами Маріуполя кожен п’ятий хворий лежить в коридорі. 

А з 15 серпня в Маріуполі видають допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним, які на обліку в центрі зайнятості “днр”. Отримати хоч якусь їжу зможуть лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери.

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