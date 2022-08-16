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Російські окупанти видають в Маріуполі все менше гуманітарної допомоги

Таким чином росіяни хочуть змусити маріупольців співпрацювати.

Російські окупанти видають в Маріуполі все менше гуманітарної допомоги
Фото: Пресслужба Маріупольської міськради

З 15 серпня в Маріуполі видають допомогу лише соціально-незахищеним категоріям та безробітним на обліку в центрі зайнятості “днр”. Отримати хоч якусь їжу зможуть лише діти, вагітні жінки, одинокі матері, інваліди, пенсіонери.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради. 

“Мета таких дій зрозуміла - змусити жителів піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбіру завалів та розмінування. А також розпочати приховану мобілізацію, аби "тихенько" відправити на фронт. Так само як це робили з жителями так званої днр та лнр”, - йдеться у повідомленні.  

Ті, хто не має права на допомогу, повинні шукати роботу, якої у місті немає.  

Крім того, колаборанти посилили свої дії з прихованої мобілізації, надсилаючи жителям смс з пропозиціями роботи на т. зв. державній службі, а насправді їх можуть направити воювати на фронт.  

Міськрада Маріуполя закликала маріупольців за будь-якої можливості виїжджати з міста. 

Нагадаємо, у Маріуполі вчителям заборонено виїзд з міста. Пропуски на них не видаються.

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