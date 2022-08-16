"Після того має бути певний процес правосуддя та притягнення до відповідальності".

Агресор має припинити нелегальну війну. Після чого має бути швидкий процес правосуддя та притягнення до відповідальності.

Про це на брифінгу в Офісі президента України після переговорів з керівництвом держави повідомив колишній Генсек ООН Пан Гі Мун, передає кореспондент LB.ua.

«Я хотів би зазначити, що агресія проти України та народу — неприйнятна. Вона має дуже важливі наслідки. Адже це війна, яка розпочата нелегально з боку Росії. Вона має глобальні наслідки. Це війна не поміж демократичними країнами… Ця війна створила безліч проблем для мільярдів людей», — заявив Пан Гі Мун.

Фото: Анна Стешенко

Він нагадав, що лише Рада Безпеки ООН та Генсек можуть приймати рішення щодо миротворчої місії.

«Безумовно, має бути певне розв'язання цього питання. Миротворча операція не має на меті мандат воєнної операції. На меті вона має примирити обидві сторони… Миротворча операція буквально означає роз’єднання країн, коли війська знаходяться поміж сторін, щоб попередити напади», — зазначив колишній Генсек.

Він наголосив, що Росія має понести відповідальність за воєнну агресію якнайшвидше.

«Росія має припинити цю нелегальну агресію… Після того має бути певний процес правосуддя та притягнення до відповідальності… Я дуже сподіваюся, що дуже скоро будуть результати. Зокрема, Міжнародного кримінального суду», — додав Пан Гі Мун.

Нагадаємо, прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік нещодавно заявив, що в Організації Об'єднаних Націй нині не обговорюють ідею введення миротворців на територію Запорізької АЕС.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності ЗАЕС.