Корегувальники не зможуть вийти під заставу до суду

Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Тепер неможливо вийти під заставу до суду. Відповідна правка була в законопроекті 7431 (прийнято в цілому 282)", – йдеться у повідомленні нардепа.

Нагадаємо, 10 серпня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законодавчу ініціативу, згідно з якою осіб, підозрюваних у співпраці з ворогом і коригуванні вогню, не будуть випускати під заставу.

Одним із перших гучних епізодів стала справа Алли Душкіної (Алла Ратушна), яку звинувачують у коригуванні вогню на Київщині. Колаборантка пішла на співпрацю з ворогом за обіцянку очолити міністерство освіти окупаційної влади. Також буквально цього тижня у Черкасах випустили підозрюваного депутата Олександра Замирайла, який очолював місцеву фракцію ОПЗЖ. Замирайло не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині.

Сьогодні ВРУ проголосувала законопроєкт 7431 у цілому. Він стосувався обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану.

Крім того, Рада повністю провалила урядовий законопроєкт 7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро за 1000 літрів.