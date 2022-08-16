Рада на черговому засіданні розглянула понад 20 законопроєктів, – Железняк

Верховна Рада України на пленарному засіданні 16 серпня ухвалила закони про державну статистику, Єдиний реєстр екологічної оцінки, бюджетні та податкові зміни. Низку законопроєктів парламент відхилив.

Про це у Telegram повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зокрема, нардепи розглянули такі питання:

5159 – ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, 232 голоси за основу;

5160 – право екоінспекції складати відповідні протоколи про адміністративні правопорушення "Порушення законодавства у сфері СЕО", одразу направлення на повторне перше читання, 234 голоси;

5886 – новий закон про державну статистику, в цілому 255 голоси;

6537 – чергова спроба послабити контроль за Прозорро, за основу 259) голосів;

7163 – встановлює особливості здійснення деяких закупівель для гарантованого забезпечення потреб оборони на період введення воєнного стану, в цілому 255 голосів;

7438 – посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів, за основу 250 голосів;

7669 – бюджетні зміни, які прибирають норму про те, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів, включення до порядку денного та скорочення строків подання альтернативних проєктів, 229 голосів;

4366 – внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг), за основу 251 голос;

7486 – надання права регуляторному органу приймати рішення про потребу додаткового відтермінування виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій строком до двох років з моменту припинення чи скасування воєнного стану, в цілому 266 голосів;

7487 – спрощення умов надання окремих земельних ділянок для розміщення технічних засобів та споруд електронних комунікацій, в цілому 253 голоси;

7431 – обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану, в цілому 282 голоси;

7630 – внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з декриміналізацією діяння, за основу 249 голосів;

7433 – зміна підходу до розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, за основу 251 голос;

7345 про особливості діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення під час воєнного стану, в цілому 245 голосів;

6101 – надання КМУ повноважень щодо визначення порядку відчуження або передачі в оренду (наймання) майна державних акціонерних товариств, за основу 239 голосів;

7442 – спрощення доступу суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через війну до судових процедур банкрутств, за основу 229 голосів;

6341 – Закону про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, за основу 257 голосів;

5742 – врегулювати питання приєднання територіальних громад до раніше організованого на договірній основі співробітництва територіальних громад, за основу 255 голосів;

7353 – одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю, завдану під час війни під час проходження публічної служби та здійснення професійної журналістської діяльності, за основу 267 голосів.

За словами нардепа, Рада повністю провалила урядовий законопроєкт 7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро за 1000 літрів. Його двічі не включили у порядок денний (218 голосів).

Крім того було відхилено чотири закони.

"Не набрав за основу (205 голосів) – 7445 про збільшення відповідальності за відпуск лікарських засобів без рецепта або за недійсним рецептом, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом і навіть не відправили на доопрацювання (225 голосів). Також провалився 7319 особливості корпоративного управління в державних компаніях під час воєнного стану. Не прийняли за основу (220) та не підтримали повернути на доопрацювання (224). У другому читанні не пройшов (165) – 7404 щодо можливості проведення судового засідання у справах про адміністративні правопорушення в режимі відеоконференції та поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Теж не змогли відправити на повторне друге (199). Не прийняли навіть за основу 5628 – новий Закон про захист персональних даних 212 та 218 голосів", – підкреслив Железняк.

Нагадаємо, вчора нардепи змінами до бюджету збільшили видатки на понад 270 млрд гривень, з них на оборону – 269,4 млн.