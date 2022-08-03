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ДБР влаштувало обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова

Сам нардеп оголошений в розшук.

ДБР влаштувало обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова
Ковальов під час передвиборної кампанії
Фото: Олексій Ковальов / Facebook

ДБР влаштувало обшуки на 4 каналі – телеканалі підозрюваного в державній зраді депутата Олексія Ковальова. Корпоративні права каналу буде передано в АРМА.

Сам Ковальов оголошений в розшук, повідомили в пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу", – йдеться у повідомленні.

Раніше за матеріалами ДБР суд заарештував майно депутата Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

"Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал»", – додали в повідомленні. 

Нагадаємо, з 12 березня нардеп постійно перебуває на тимчасово окупованій території. А 8 червня 2022 року Ковальов на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України для здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

До парламенту він обирався від "Слуги народу", але його виключили після того, як його співпраця з ворогом стала очевидною. У червні в Херсоні вибухнуло авто Ковальова, однак він вижив. 

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