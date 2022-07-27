Відтепер у Дії будуть надавати інформацію щодо судових засідань

Також через Дію можна буде отримати судове рішення по справі, виконавчий документ у формі електронного документа особі, що є стороною по справі тощо.

Верховна Рада України на засіданні 27 липня ухвалила в цілому закон про надання інформації про суд, предмет позову, місце, дату і час судового засідання з використанням Єдиного державного порталу електронних послуг, в тому числі з використанням Дії.

За закон про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану проголосували 269 нардепів, передає кореспондент LB.

Для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу, а також задля державної інформаційної безпеки у період воєнного стану, тимчасово було призупинено доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, сервісів “Стан розгляду справ” та “Список справ, призначених до розгляду”.

Водночас повноваження судів, органів та установ системи правосуддя в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені. Тобто суди зобов'язані працювати та відправляти правосуддя. В тих конкретних судах, де це виявляється можливим, суди продовжують здійснювати правосуддя, повідомляючи учасників судового процесу про розгляд справи за адресою місця їх реєстрації чи за наданою суду поштовою адресою.

“Однак, враховуючи обмежені можливості оператора поштового зв’язку для доставляння кореспонденції, пропонується передбачити можливість надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка порталу “Дія”, − зазначено у пояснювальній записці.

Також через Дію можна буде отримати судове рішення по справі, виконавчий документ у формі електронного документа особі, що є стороною по справі.

“Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе надалі вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо”, − написано в документі.

Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), проводити збори суддів дистанційно у режимі відеоконференції з дотриманням вимог Закону.

“Дистанційне проведення зборів суддів по розв'язанню поточних питань діяльності того чи іншого суду сприятиме дотриманню безпекових заходів, які є вкрай важливим в умовах воєнного стану чи інших ситуацій надзвичайного та небезпечного характеру”, − прогнозують народні депутати.

Ухвалення закону “сприятиме реалізації та захисту прав громадян, а також дозволить забезпечити ознайомлення учасників судового процесу з інформацією про судову справу, отримання судового рішення чи виконавчого документа в електронній формі та надасть змогу провести збори суддів дистанційно в умовах воєнного чи надзвичайного стану і під час дії карантину”.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про те, що 10 нових послуг і документів Дії готові до запуску і з'являться в застосунку упродовж липня.