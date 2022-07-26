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Перед судом постане начальник одного з митних постів на Одещині

Він брав хабарі за розмитнення автомобілів.

Перед судом постане начальник одного з митних постів на Одещині
Фото: РБК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно начальника митного посту "Одеса-автомобільній", який систематично отримував хабарі з комерційних структур за прискорене розмитнення автомобілів.

Про це повідомило бюро на своєму офіційному сайті.

"Досудове розслідування встановило, що впродовж 2020-2021 років посадовець систематично отримував гроші від бізнесменів. За хабарі він забезпечував протиправний вплив на службовців митних постів для безперешкодного оформлення транспортних засобів. Гроші зловмисник отримував у закладах харчування у центрі Одеси. Задокументовано декілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Його затримали на гарячому під час отримання хабаря за розмитнення 36 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник обвинувачується у зловживанні впливом (ст. 369-2 КК України) та прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз запросив Україну до "митного безвізу".

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