ДБР повідомило про підозру в держзраді Лавриновичу та Грищенку

Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих "Харківських угод".

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

"Заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції. Також слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

На час підписання угод, міністром юстиції був Олександр Лавринович, а міністром закордонних справ - Костянтин Грищенко.

За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України. Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем’єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, раніше ДБР отримало дозвіл для спецрозслідування держзради Азарова, а суд заочно заарештував Януковича в справі про "Харківські угоди".