​Голова Енергоатому: окупанти викрали до ста співробітників Запорізької АЕС

Лише деякі з них повернулися на роботу “зі зламаною психікою”.

З 4 березня, дня захоплення Запорізької АЕС, росіяни викрали до ста співробітників електростанції.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Суспільного.

"Серед працівників станції вони викрали до ста людей і з цих людей лише деякі потім повертаються на роботу зі зламаною психікою, зробивши заяву, що вони люблять “русский мир” через ті тортури, які застосовуються до них загарбники", − розповів він.

Котін додав, що наразі у місті Енергодарі перебувають близько 10 тис. працівників ЗАЕС із загальної кількості персоналу понад 11 тис. Однак не всі вони працюють на станції в постійному режимі.

Станція також скоротила максимальну кількість персоналу, який постійно перебуває на майданчику − без додаткових служб, які там у мирний час працюють.

“Тобто, в Енергодарі працівників станції близько 10 тис., проте на самому майданчику значно менше", − підсумував він.

Нагадаємо, російські війська розмістили свою техніку, вибухівку і зброю в машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної енергостанції. Там перебувають щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом.