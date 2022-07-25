ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Українські військові знищили російську батарею С-300
Українські військові знищили російську батарею С-300
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА (оновлено)
У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА (оновлено)
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Руслана Демченка було призначено на цю посаду в червні 2020 року.

Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Руслан Демченко
Фото: slovoidilo.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.

Відповідний указ №528 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента - Петра Порошенка. За часів Віктора Януковича Демченко був першим заступником голови МЗС України. Він займався російським напрямком і лобіював "харківські угоди".

Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО в червні 2020 року.

У 2018-2019 роках Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на чолі української частини Тристоронньої контактної групи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також