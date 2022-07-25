Російські загарбники намагалися вийти на межі Луганщини, але відступили із втратами, - Гайдай

Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на Донеччину, але поки що "завмерли" в Луганській області.

За останню добу російські окупаційні війська здійснили три масовані артилерійські атаки і тричі спробували розвинути танковий наступ на Луганщині, але всі атаки були відбиті Збройними силами України.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини – повсюди відійшли. Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди", - написав він в телеграм-каналі.

Він також додав, що за останню добу ворог випустив три ракети, здійснив три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли.

"Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині. По всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, на Донбасі наразі тривають бої. Зокрема, за добу окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.

Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають.